Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa, transmite Agerpres. Castex va fi insarcinat cu formarea noului guvern, a anuntat Palatul Elysee intr-un scurt comunicat. Jean […]