Tehnicianul Valeri Karpin a fost numit selectioner al Rusiei, el urmand sa semneze un contract valabil pana la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea de prelungire, anunța news.ro.

Karpin, in varsta de 52 de ani, va ramane in paralel si antrenor la FK Rostov in urmatoarele sase luni.

Fost international rus, Karpin a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Spartak Moscova, Real Sociedad sau Celta Vigo.

El va avea ca obiectiv calificarea la Cupa Mondiala din 2022. Karpin il inlocuieste pe Stanislav Cercesov, demis dupa Euro-2020.