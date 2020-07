Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc joi la instalatia nucleara din Natanz (centrul Iranului), autoritațile iraniene anunțând ca nu exista victime si situl functioneaza ca de obicei, relateaza Reuters și Agerpres. Uzina de îmbogatire a uraniului (FEP) din Natanz, cu o suprafata de aproximativ…

- Un ”incident” a avut loc in apropierea instalatiilor nucleare iraniene de la Natanz, insa nu s-a soldat cu victime si nici cu pagube, a anuntat joi un purtator de cuvant al Organizatiei Iranieie a Energiei Atomice (OIEA), relateaza Reuters.”Incidentul a avut loc intr-o zona deschisa, in apropiere…

- Iranul este pregatit sa inceapa un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul isi cere scuze pentru retragerea unilaterala din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si plateste despagubiri, a anuntat miercuri presedintele iranian Hassan Rohani, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Noi…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca va trece la utilizarea tehnologiei dezvoltate de Apple si Google pentru pentru testarea si urmarirea contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, renuntand la o aplicatie creata in Marea Britanie, care nu functioneaza suficient de bine pe iPhone-uri, transmite…

- Premierul Rusiei, Mihail Mișustin, a anunțat marți ca va fi implementat un program de stimulare de peste 72 de miliarde de dolari, pentru redresarea economiei ruse dupa pandemia de coronavirus. Programul va fi implementat in urmatorii doi ani, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.Premierulrus…

- Decizia Statelor Unite de a pune capat derogarilor care le permiteau companiilor straine sa desfasoare lucrari la instalatii nucleare iraniene nu vor afecta programul nuclear al Teheranului, a reactionat joi Organizatia pentru Energie Atomica a Iranului (AEOI), transmite Reuters si AFP, potrivit…

- Banca Centrala Europeana (BCE) elaboreaza planuri de rezerva pentru a-si continua programul de achizitii de obligatiuni, in valoare de mai multe mii de miliarde de euro, chiar si fara Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), in cazul in care justitia germana va obliga Bundesbank sa se retraga din…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a reluat programul public, conform agentiei oficiale de presa de la Phenian, care relateaza ca acesta a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte chimice, la nord de capitala, in conditiile in care nu a mai fost vazut din 11 aprilie, conform Reuters.