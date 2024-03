Stiri pe aceeasi tema

- Doi membri ai miscarii libaneze Hezbollah au fost ucisi duminica in urma unui atac israelian care a vizat un camion in Siria, in apropiere de granita cu Libanul, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Israelul a lansat sute de lovituri in Siria de la izbucnirea…

- Responsabilul pe probleme nucleare din partea Iranului, Mohammad Eslami, a respins miercuri sugestia ca seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, va vizita Iranul in martie, dar l-a invitat in schimb pe acesta la o conferinta la Teheran in luna mai, potrivit Reuters,…

- Iranul planuiește inchiderea frontierelor sale terestre. Despre aceasta a declarat comandantul Forțelor Terestre ale Iranului, Kiyumars Heidari. "Toate țarile din geografia noastra sint bunele noastre vecine. Republica Islamica nu a intenționat niciodata sa amenințe, sa incalce, sa invadeze și sa acapareze…

- Federatia iraniana de fotbal a anuntat, sambata, ca a cerut FIFA sa suspende forul de la Tel Aviv, din cauza razboiului dus de Israel in Fasia Gaza, informeaza AFP. De asemenea, Iranul a cerut adoptarea de „masuri imediate și serioase” pentru a stopas continuarea crimelor Israelului, potrivit News.ro.Iranul…

- Femeia avea doar 19 ani cand a nascut-o pe Diana. Acum a fost condamnata definitiv la inchisoare cu executare dupa ce și-a omorat copilul nou-nascut. Sentința a venit in 1 februarie de la Curtea de Apel Cluj, care a admis apelul femeii la decizia instanței inferioare, Tribunalul Cluj, luata inca din…

- La doar cateva ore dupa atacul mortal comis duminica de presupuși militanți susținuți de Iran asupra unui avanpost militar american din Iordania, unii politicieni de la Washington au inceput sa ceara – inca o data – ca administrația Biden sa bombardeze Republica Islamica. Mai intai a fost senatorul…

- Gruparea siita libaneza Hezbollah a anuntat ca a vizat marti „pentru a doua oara” o baza militara din nordul Israelului , ca raspuns la „asasinatele recente si atacurile repetate impotriva civililor” din Liban si Siria, transmite AFP. Miscarea pro-iraniana a anuntat intr-un comunicat ca a vizat baza…

- Un agent al serviciului de informatii israelian Mossad a fost executat sambata in provincia Sistan-Balucistan, in sud-estul Iranului, a informat agentia oficiala de stiri iraniana IRNA, relateaza Reuters si AFP. „Aceasta persoana a comunicat cu servicii straine, si anume cu Mossad-ul, colectand informatii…