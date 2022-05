Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Targu Mureș s-a alaturat unui program prin care UNITER iși dorește sa susțina actorii ucraineni. In plus, marțea viitoarea va avea loc o reprezentație a spectacolului „Tache, Ianche și Cadar" iar veniturile din bilete vor ajunge la organizația teatrelor din Ucraina. Spectacolele…

- Scopul proiectului organizat de Fundația Comunitara Mureș a fost acela de a strange fonduri pentru fundațiile participante din județul Mureș. Evenimentul a constat intr-un marș al bicicliștilor prin Tirgu Mureș. Mai precis, 3 curse. Primul traseu, City, 22-27 de km și 15 puncte de control. S-a pedalat…

- Teatrul Național din Targu Mureș anunța o noua reprezentație a comediei poetice „Lucruri nespuse", in regia Letei Popescu. Spectacolul este primul dintr-o serie-program de regie al Letei Popescu pentru urmatorii trei ani, un proiect de teatru popular in care regizoarea reviziteaza structurile clasice,…

- Recent, in data de 23 martie, echipa Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" din Targu Mureș a susținut, in sala proprie din cartierul Dambu Pietros, un spectacol-surpriza dedicat elevilor de la Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai" din municipiu. "Am scos din Laza de Zestre pentru a transmite tinerei…

- O echipa a Departamentului Mentenanța rețele din cadrul SC Compania Aquaserv a fost solicitata sa intervina joi, 24 martie, la remedierea unui segment de canalizare menajera, in Targu Mureș, in zona cartierului Dambu Pietros, Bulevardul 1848 nr. 65. "Este vorba de un defect pe o conducta de canalizare…

- Avand in vedere contextul actual*, Muzeul Județean Mureș vine in intampinarea refugiaților de razboi gazduiți in Targu Mureș cu un program de creativitate prin arta pe care l-am denumit „Arta din suflet". Scopul acestei campanii este explorarea emoțiilor și gestionarea prin arta a traumelor razboiului.…

- Aceștia s-au alaturat ONG-urilor și inițiativelor cetațenești in lupta lor pentru o natura vie, curata și un mediu inconjurator sanatos. Acțiunea de igienizare și curațenie a albiei și a malurilor paraului Poklos in municipiul Targu Mureș, a fost organizata cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, ce celebreaza…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș este o instituție de invațamant superior cu un prestigiu academic consolidat, cu vizibilitate internaționala, inovare in procesul educațional și baza de invațamant, fiind un reper pentru absolvenții de…