- Organizatorii TEDxCornișa, eveniment care va avea loc in data de 27 mai in incinta Teatrului Național din Targu Mureș, au anunțat ca Emil Constantinescu, fost președinte al Romaniei in perioada 1996-2000, se afla pe lista de speakeri. "Emil Constantinescu este invitat la TEDxCornișa. De ce? Pentru ca…

- Piesa „Navigatorul", nominalizata la Premiul Tony si Premiul Olivier, scrisa de autorul dramatic irlandez Conor McPherson in 2006, se va juca vineri, 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Național din Targu Mureș. Actiunea e plasata in Baldoyle, o suburbie din Dublin, in Ajunul Craciunului,…

- V-ati platit integral taxa de salubritate pentru a beneficia de bonificatie? Mai aveti de dat. Taxa de salubritate pe persoana va creste! Dupa ce anul trecut tariful de salubritate din Targu Mureș a fost majorat cu 23%, edilii locali intenționeaza sa majoreze tariful cu aproximativ același procent.…

- Un sir de blocuri de pe o strada destul de scurta, care se infunda undeva in apropierea caii ferate ce traverseaza municipiul Targu Mures, poarta discret numele de Bodor Peter, inventatorul primei fantani muzicale din lume, construita in anul 1822 si demolata in anul 1911, cand s-a introdus reteaua…

- Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș a gazduit marți, 7 martie 2023, o noua ediție a tradiționalului Simpozion de Primavara organizat de compania DAFCOCHIM din Targu Mureș. Și de aceasta data interesul fermierilor transilvaneni a fost foarte mare, dovada fiind cei aproximativ 450 de participanți…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a primit aprobare pentru o noua finanțare, in valoare de 35.616.289 de lei (aproximativ 7,15 milioane de euro) in cadrul apelului PNRR – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice/ Echipamente…

- Prezent la Targu Mureș la aniversarea celor 20 de ani de existența a Forțelor pentru Operații Speciale, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a avut o intalnire și cu reprezentanții combinatului chimic Azomureș. Aceștia i-au explicat problemele care au dus la sistarea producției, iar premierul a subliniat…

- Laboratorul de informatica de la Școala Gimnaziala "George Coșbuc" din Targu Mureș a fost renovat și echipat cu aparatura de ultima generație din domeniul informaticii și al roboticii, a anunțat marți, 28 februarie, Alexandru Gyorgy, viceprimar al municipiului Targu Mureș. "Laboratorul viitorului" este…