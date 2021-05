Tedros ar intenționa sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la conducerea OMS, scrie site-ul de informatii specializat in domeniul sanatatii, Stat News , citand un spropiat al acestuia, potrivit AFP și Reuters.OMS nu a confirmat insa, pana acum, aceasta informație, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.Tedros Adhanom Ghebreyesus a devenit in 2017 primul african care a preluat conducerea acestei importante agentii a ONU, avand ambitia sa o reformeze si sa o faca mai transparenta.Dar acest specialist in paludism, care in 2017 a castigat in al treilea tur in fata britanicului David Nabarro,…