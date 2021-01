Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost testata pozitiv la COVID-19 pe 24 decembrie, fara a prezenta simptome grave, inainte ca testul sa iasa negativ sase zile mai tarziu, a anuntat sambata cabinetul sau, confirmand informatii aparute in presa, informeaza AFP si Reuters.…

- Valentin Ionașcu este arhitectul de la „Visuri la Cheie” șiunul dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Este casatorit cuSorana și au impreuna un baiețel. Acesta a povestit cum și-a cunoscut soția șicum a cerut-o in casatorie. „Pe Sorana am cunoscut-o la inceputul anului 5, deși o mai…

- Casa lui Paolo Rossi a fost sparta de hoti. sambata, in timpul funeraliilor fostului fotbalist, informeaza presa italiana potrivit news.ro. Rossi a fost incinerat, sambata, dupa o ceremonie la Stadio Romeo Menti din Vicenza si dupa o slujba la catedrala din oras. Sotia lui Rossi a descoperit…

- Impresarul Anamaria Prodan a intervenit in scandalul momentului din fotbalul european și l-a aparat pe arbitrul Sebastian Colțescu, acuzat de rasism in timpul meciului PSG – Istanbul Bașakșehir, din Liga Campionilor. Soția lui Laurențiu Reghecampf crede ca arbitrul roman nu a avut o remarca rasista…

- Furia l-a orbit pe un batran de origine italiana! Barbatul si-a inecat sotia in mare dupa ce aceasa i-a recunoscut ca l-a inselat cu fratele sau, in urma cu 40 de ani. Pentru fapta sa, italianul a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare. Giovanni Perria, un italian trecut de varsta de 70 de ani, și-a…

- Septuagenarul italian a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare dupa ce si-a inecat sotia in mare. Individul a recurs la acest gest dupa ce sotia i-a marturisit ca l-a inselat cu fratele sau, in urma cu 40 de ani cand locuiau in Germania.

- Actorul scotian Sean Connery, decedat la varsta de 90 de ani, suferea de dementa si s-a stins ''pasnic'', potrivit sotiei artistului, citata duminica de tabloidul The Mail, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.''Cel putin a murit in timpul somnului, foarte pasnic. Am fost alaturi de el tot timpul…

