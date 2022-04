Tectonismul, rabinismul, NOM și cimitirele… Novodievici In culise, marile puteri ale lumii se compara cu placile tectonice. Cum aceste placi se reașeaza natural, din cand in cand și orgolioasele puteri amintite le urmeaza pilda. Reașezarile vizeaza o noua ordine. Noua ordine cauzata tectonic in harțile fizice (șocurile și fricțiunile lor modeleaza relieful terestru și oceanic) este precedata uneori de cutremure, uragane, […] Articolul Tectonismul, rabinismul, NOM și cimitirele… Novodievici apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR) a sarbatorit marți, 15 martie 2022, Ziua Mondiala a Asistentei Sociale in cadrul celei de a opta ediții a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala. Editia din acest an a adus in lumina reflectoarelor asistentii sociali si personalitatile…

- Bilanțul campaniei naționale de verificare a benzinariilor, desfașurata și in județul nostru de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau in perioada 10-16 martie 2022, nu arata prea bine, peste o treime dintre angajatorii supuși controlului fiind amendați. Dupa cum am menționat intr-un articol…

- Vineri,18 Martie 15:00 Roșu aprins (dub) 3D – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 15:30 Clifford: Marele caine roșu (dub) – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 16:00 Roșu aprins (dub) 3D – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 16:30…

- Seria documentarelor de arta revine la Happy Cinema din 25 martie. Salvador Dali. Anii de inceput, Peggy Guggenheim: Dependenta de arta și Maverick Modigliani sunt titlurile care vor rula la Happy Cinema București și Bacau. Salvador Dali. Anii de inceput acopera perioada de la nașterea lui Dali pana…

- Etapa a 13-a a Ligii a IV-a nu a purtat ghinion fruntașelor celor doua serii. Dimpotriva, ele s-au impus la scoruri concludente, consolidandu-și pozițiile in clasament. In Seria 1, lidera, Unirea Bacau, a trecut cu 5-0 de ACS Gauss, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, primele…

- In cei doi ani ai pandemie de Covid 19 prin care am trecut, instituțiile aflate sub cel mai mare risc de infectare cu noul virus au fost centrele rezidențiale pentru ingrijirea seniorilor. Chiar din primul an al epidemiei extinse, mortalitatea provocata de Covid 19 reprezenta 7% din totalul de la nivel…

- Cand John Dewey mi-a spus ca ,,educația nu este pregatirea pentru viața, educația este viața insași”, am avut sentimentul ca aceste vorbe pot inlocui toate capitolele din pedagogia lumii care-mi vorbesc despre importanța Educației, Invațamantului. Natura ne aseamana, educația ne deosebește. Privind…

- O poza, mai multe zvonuri, un canal de socializare, lipsa de reacție a autoritaților – au fost suficiente pentru ca in decurs de cateva zeci de ore o țara sa fie sub asediul panicii și sa devina propria victima a acțiunilor sale. Aceasta situație arata cat de puternice sunt rețelele de socializare,…