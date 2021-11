TechStore.ro lansează colecția Barazza Fie ca vorbim despre un proiect mai amplu de renovare, fie ca vorbim despre construcția unei case, aparatele electrocasnice reprezinta cea mai importanta investiție. Din acest motiv, este foarte important sa ții cont de marca și de fiabilitatea sa. Cu peste 50 de ani de experiența in domeniul electrocasnicelor, Barazza este o firma Made in Italy care continua sa raspandeasca excelența in lumea intreaga, fiind adusa acum in Romania de TechStore.ro. Fiecare produs este rezultatul unor tehnologii foarte performante și inovatoare. Fie ca alegi un cuptor , o hota sau o plita, toate produsele Barazza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

