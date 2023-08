Teatrul pierdut al împăratului Nero a fost găsit sub grădina…

Arheologii spun ca ruinele Teatrului lui Nero, un teatru imperial la care se face referire in textele antice romane, dar niciodata gasit, au fost descoperite sub gradina unui viitor hotel, la cițiva pași de Vatican. Ei au excavat adinc sub gradina cu pereți a Palazzo della Rovere din 2020, ca parte a renovarilor planificate ale cladirii renascentiste cu fresce, transmite dcnews.ro Palazzo de