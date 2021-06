Stiri pe aceeasi tema

- In data de 1 iunie, in intervalul orar 10-14, echipajele ISU Timiș ii așteapta pe pitici, alaturi de parinții lor, in urmatoarele locații: ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????????????????????̦???????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????…

- Sarbatoarea de 1 iunie, celebrata la Teatrul "Calutul de Mare" din ConstantaIn ziua de marti 01 iunie 2021, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, spectatorii de o schioapa, dar si insotitorii lor adulti, se vor putea bucura de mai multe evenimente organizate la Teatrul "Calutul de Mare" din Constanta.…

- La Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, luna florilor se sfarșește duminica, la sediul teatrului, cu indragitul spectacol al Mirelei Puia, „Inima de piatra”, cu o distribuție refacuta. Luna lui Cireșar vine cu multe spectacole și alte mici surprize pentru prietenii Teatrului „Merlin”. Ca in fiecare…

- Baby Boom Show Virtual, cel mai mare targ online pentru copii intre 0-7 ani si viitoare mamici, si-a deschis portile joi, 20 mai, si isi asteapta vizitatorii cu super oferte la pachetele de nastere si banci de celule stem, peste 200 de discounturi oferite doar pe perioada targului, cursuri si evenimente…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu ofera intrarea gratuita la oricare dintre cele patru reprezentatii ale spectacolului "Sarea-n bucate", in baza adeverintei de vaccinare, pentru a sustine initiativele locale de imunizare si pentru a celebra deschiderea primului centru de vaccinare drive-through…

- Și Timișoara ajunge in etapa vaccinarii de tip drive through. ”Caștigatoare” pentru a gazdui locația unde doctorii te vor vaccina stand in mașina este parcarea Shopping City, de pe Calea Șagului. De vineri, 7 mai, și pana pe 7 august, acest procedeu de vaccinare, fara coborarea din autoturism, va putea…

- Voua v-a fost dor de puțina magie? Echipa Teatrului pentru Copiii și Tineret „Merlin” din Timișoara a resimțit din plin absența spectatorilor sai din sala de spectacole, deși in tot acest timp a lucrat la noi proiecte. Dar ochii curioși și incantați ai micuților spectatori, spontanele lor intervenții…

- In anul 1967, UNESCO a propus ca ziua de naștere a scriitorului danez Hans Christian Andersen – 2 aprilie – sa fie sarbatorita pe plan internațional drept Ziua Internaționala a Cartii pentru Copii și Tineret. Cu acest prilej, Biblioteca Judeteana va propune programul cultural Saptamana lecturii pentru…