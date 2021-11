Teatrul Național din București va putea fi vizitat gratuit pe 1 Decembrie Tururi ghidate, proiectii pe fatada teatrului, versuri in rostiri nemuritoare si o invitatie, online, la meditatie asupra unor momente importante din istoria recenta, toate se vor afla in programul zilei de 1 Decembrie la Teatrul National “I. L. Caragiale” din Bucuresti. “Teatrul va putea fi vizitat, iar cei care aleg aceasta data, de 1 Decembrie, vor avea ocazia de a participa la vizita cu numarul 1.000”, se arata intr-un comunicat al TNB. Tururile ghidate sunt gratuite si au loc la orele 12,00, 15,00 si 18,00 (in limita locurilor disponibile, in ordinea inscrierii). Numarul maxim de vizitatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Teatrul va putea fi vizitat, iar cei care aleg aceasta data, de 1 Decembrie, vor avea ocazia de a participa la vizita cu numarul 1.000", se arata intr-un comunicat al TNB.Tururile ghidate sunt gratuite si au loc la orele 12,00, 15,00 si 18,00 (in limita locurilor disponibile, in ordinea inscrierii).…

- Ziua naționala a Romaniei de 1 decembrie va aduce romanilor un cadou: Teatrul Național din București va primi vizitatorii gratuit. Tururi ghidate, proiectii pe fatada teatrului, versuri in rostiri nemuritoare si o invitatie, online, la meditatie asupra unor momente importante din istoria recenta, toate…

- Dupa o investiție totala de 21,5 milioane de euro, Teleormanul se poate mandri cu un depozit de deșeuri cu toate facilitațile și utilitațile pe care Uniunea Europeana le cere de la un astfel de obiectiv; pe scurt, un depozit la standarde europene, beneficiind, printre altele, de stație de sortare, stație…

- Romania intentioneaza sa doneze Bangladeshului 200.000 de doze de vaccin AstraZeneca, a anuntat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei declaratii comune de presa cu omologul sau AK Abdul Momen, aflat in vizita la Bucuresti. “Am discutat, in egala masura, despre eforturile…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, susține ca așa-numitul certificat verde practic „nu mai exista” in Romania din cauza faptului ca persoanele testate pentru SARS-CoV-2 nu au aceleași drepturi de acces precum cele care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Ea spune ca eliminarea posibilitații de testare…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania a decis anularea protestului programat pentru joi, 30 septembrie, in fata Ministerului Transporturilor, in urma cresterii ratei de incidenta Covid in Bucuresti, precizeaza organizatia printr-un comunicat transmis miercuri. Rata de incidenta…

- Programul PNRR, prin care Romania poate lua 29 mld. euro de la Uniunea Europeana, va aduce si anumite conditii care trebuie indeplinite de autoritatile de la Bucuresti, noteaza Mediafax. Una dintre conditii este legata de eliminarea facilitatilor fiscale din constructii care au fost introduse…

- Senatorul PSD, Alfred Laurențiu, saluta sosirea in Gara de Nord din București a Trenului Connecting Europe Express, semn al conectivitații și al investițiilor in infrastructura din Uniunea Europeana: ”Salut sosirea Trenului „Connecting Europe Express” in Romania . Sunt incintat ca…