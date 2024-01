Teatrul Municipal Baia Mare: Spectacolele de sâmbătă și duminică Sambata, 27 ianuarie, cu incepere de la orele 10.00 și 11.30, cei mici sunt invitați la spectacolul ”Capra cu trei iezi”, dupa Ion Creanga, repunere in scena de Iulian Bulancea. “Capra cu trei iezi” este transpusa scenic intr-o viziune originala. Prin incantații, supranaturalul e chemat sa puna ordine in universul casnic al caprelor, perturbat de forțele raului intruchipate de Cumatrul Lup. Metafore vizuale puternice, filon folcloric sugestiv, papuși stilizate, univers sonor live vin sa contureze magic cunoscutul basm al lui Ion Creanga. In distribuție: Camelia Strat, Sonia Codorean, Irina Oțoiu,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

