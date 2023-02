Teatrul Municipal Baia Mare: Programul spectacolelor în perioada 3 – 5 februarie Vineri, 3 februarie, de la ora 19.00, pe scena salii mari a Teatrului Municipal se va juca ”Emilia in timp de pace și razboi” de Aldo Nicolaj, regia artistica Radu Dinulescu, spectacol in care cinci personaje, cinci doamne de condiție diferita vin sa-și povesteasca viața, fiecare cu provocarile ei. Din distribuție fac parte actrițele Diana Podareanu, Sanda Savolszky, Claudia Revan, Wanda Farkaș și Adriana Covaci. Spectacolul se joaca in Sala Mare, cu publicul pe scena, dureaza 1 ora și 30 minute, iar prețul unui bilet este 20 lei – intreg sau 10 lei – cu reducere pentru elevi, studenți, pensionari.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Municipal Baia Mare va invita duminica, 8 ianuarie, de la ora 19.00, la ”Floare de cactus” de Pierre Barillet & Jean-Pierre Gredy, primul spectacol programat in noul an. Spectacolul se va juca in sala Studio a Teatrului, regia este semnata de Daniel Vulcu, scenografia de Mihai Valu, iar…

- Pe 20 decembrie, magia sarbatorilor de iarna a prins viata la Casa de Cultura din Branești. Așa a inceput festivalul de colinde Ilfovene ,,O veste minunata”, organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Ilfov . Peste…

- Sambata, 17 decembrie, de la orele 10.00 și 11.30, copiii sunt invitați la sala Teatrului de Papuși, la ”Poveste de Craciun” – creație colectiva, un spectacol interactiv, de sarbatori, cu colinde, cu braduți impodobiți, cu jucarii și cadouri pentru toți cei dragi. Din distribuție fac parte actorii Liliana…

- Parohia Adormirea Maicii Domnului, in parteneriat cu Primaria municipiului Falticeni și elevii de la Muzikin, organizeaza joi, 15 decembrie, incepand cu ora 18,00, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic", concertul caritabil „Povești de Craciun".Spectacolul ...

- Sambata, 10 decembrie, de la orele 10.00 și 11.30, copiii sunt invitați la sala Teatrului de Papuși, la ”Poveste de Craciun” – creație colectiva, un spectacol interactiv, de sarbatori, cu colinde, cu braduți impodobiți, cu jucarii și cadouri pentru toți cei dragi. Din distribuție fac parte actorii Liliana…

- Parisul s-a impodobit in aceste zile cu mii de beculețe in așteptarea sarbatorilor. Spectacolul luminilor este o adevarata feerie. Romanii care au decis sa traiasca in acest oraș nu s-au desprins insa, de tradiții și de țara lor draga, Romania.

- Veste excelenta pentru iubitorii musicalul „Mamma Mia!”. Unul dintre cele mai indragite spectacole de gen din lume, și care a fost desemnat „Spectacolul anului 2018” in Romania, se va juca pe 28 și pe 29 decembrie, incepand cu ora 19.00, la Sala Palatului din București. Iar buzoianca Bianca Purcarea…

- Dupa concertele-eveniment din primavara cu Mischa Maisky și Gary Hoffman, Filarmonica Brașov aduce pe 24 noiembrie la Sala Patria un concert cu un duo de renume internațional: Igudesman & Joo. Duoul comic cunoscut in toata lumea pentru concertele sale extrem de creative și de amuzante. :i care are milioane…