Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizeaza joi, 31 august 2023, ora 18:00, in Crangul Petrești, spectacolul de teatru de papuși ,,Canuța om sucit’’, de I.L. Caragiale, pusa in scena de actorii Teatrului Nou din București. Copiii sunt invitați, alaturi de parinți și bunici, la un eveniment artistic plin de veselie și culoare, intr-un […] Articolul Teatru de papuși in Crangul Petrești apare prima data in Monitorul de Vrancea .