- Etapa a 30-a a SuperLigii de fotbal, ultima a sezonului regulat, a inceput vineri, 8 martie, cu cinci meciuri: CFR Cluj – AFC Hermannstadt 1-0, Dinamo București – UTA Arad 1-0, Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-2, FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 și FC Botoșani – Farul Constanța 0-0.…

- Gala de decernare a premiilor a avut loc sambata seara la Sfantu Gheorghe. Amanata din cauza masurilor de austeritate impuse de Guvern pe finalul anului trecut, Gala primei editii Best of Sepsi a avut loc sambata seara la Teatrul „Tamasi Aron" din Sfantu Gheorghe. Intr-un cadru festiv si in fata a aproape…

- Teatrele „Andrei Muresanu” si „Tamasi Aron”din Sfantu Gheorghe vor organiza, luna viitoare, prima editie a Sepsi Theatre ShowCase, eveniment in cadrul caruia vor prezenta 14 spectacole in decursul a doua saptamani. Potrivit initiatorilor, Sepsi Theatre ShowCase isi propune sa devina un eveniment de…

- Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe, Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova si Teatrul de Stat din Constanta au lansat, pe Facebook, o pagina comuna destinata turismului cultural. Pe aceasta vor fi prezentate programele, respectiv pachetele cultural-turistice pe care cele trei teatre…

- Conducerea Teatrului "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe vrea sa extinda sediul actual al institutiei prin construirea unei sali dedicate spectacolelor pentru copii. Managerul institutiei, Anna Maria Popa, a declarat ca anul 2023 a fost foarte bogat in evenimente. Echipa teatrului a prezentat, printre…

- Administratorul firmei care realiza lucrari langa internatul Liceului „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, Laszlo Szilveszter Sandor, ramane sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile, a decis definitiv miercuri, 27 decembrie, Tribunalul Mures. Pe data de 20 decembrie, procurorii de la Parchetul…

- Conducerea Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, unde a avut loc tragedia soldata cu moartea unui elev prins sub daramaturile cladirii internatului, a transmis, marti, un mesaj de condoleante familiei indoliate, exprimandu-si, totodata, recunostinta fata de cei care au contribuit la salvarea…

- Consiliul Judetean Covasna a aprobat, azi, studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru realizarea unei piste de biciclete in lungime de 4,7 kilometri intre municipiul Sfantu Gheorghe si comuna Arcus. Potrivit documentatiei, investitia, care se cifreaza la peste 5,7 milioane de…