Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Mercedes-Maybach planuiesc lansarea unui SUV, iar conform reprezentanților companiei, prezentarea aceastuia va avea loc in 21 noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Guangzhou, China. Viitorul SUV dezvoltat de producatorul german va avea la baza arhitectura actualului Mercedes-Benz GLS (foto)…

- Alaturi de Mercedes-Benz, Mazda este unul dintre puținii constructori care au anunțat public ca vor continua sa dezvolte intensiv motoarele diesel. Constructorul japonez anunța acum ca va prezenta in cursul anului viitor un nou motor diesel inovator, insa pentru moment nu ofera prea multe detalii despre…

- Oficialii Mercedes-Maybach planuiesc lansarea unui SUV, iar conform unor surse apropiate, prezentarea acestuia va avea loc pana la finalul anului curent. Viitorul SUV dezvoltat de producatorului german va avea la baza structura actualului Mercedes-Benz GLS și va "lupta" importiva modelelor precum Bentley…

- Familia de electrice Mercedes-Benz EQ este pe cale sa devina din ce in ce mai mare. Pana la finalul anului viitor, oficialii producatorului din Stuttgart iși doresc ca aceasta fie alcatuita din cel puțin patru modele. Alaturi de SUV-ul EQC și de noul EQV, familia de electrice a constructorului german…

- Campania de teasing a noii generații Land Rover Defender a demarat la finalul anului trecut. In acel moment, reprezentanții companiei britanice publicau primele fotografii realizate in timpul testelor. In ultimele saptamani, Land Rover a publicat alte imagini realizate in timpul proiectului demarat…

- Conceptul Lamborghini Terzo Millennio a fost prezentat de constructorul italian la finalul anului 2017. In acel moment, oficialii producatorului din Sant'Agata Bolognese au declarat ca noul concept 100% electric va sta la baza unui viitor model de serie. In urma cu cateva saptamani, Lamborghini a demarat…

- In urma cu doar doua luni, Mercedes-Benz a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul GLB. SUV-ul compact este poziționat intre GLA și GLC și poate fi configurat și in versiune cu șapte locuri. Acum, gama GLB a crescut odata cu introducerea versiunii AMG GLB 35 4Matic. La fel ca in cazul…

- Alpina pregatește o surpriza pentru fanii care vor trece pragul Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Brand-ul a publicat prima imagine cu viitorul Alpina B3 Touring. Modelul va avea la baza actuala generație BMW Seria 3 Touring, insa compania din Buchloe promite o serie de modificari…