Teaser cu o nouă versiune de performanță a lui Ford Mustang Mach-E. ... Constructorul american a publicat un clip scurt pe canalul sau de YouTube cu o noua versiune de performanța pentru crossover-ul sau electric Mustang Mach-E. In clip putem vedea puțin din exteriorul noii versiuni, care poarta o grafica speciala și jante noi, desenate in forma aerodinamica. Alaturi de asta, putem vedea și faptul ca noul model este condus pe teren accidentat, ceea ce sugereaza ca noua versiune ar putea fi o mașina creata pentru off-road.... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

