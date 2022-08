Stiri pe aceeasi tema

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, in data de 10.08.2022, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Argeș din cadrul Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, a desfașurat o acțiune de control la stația Fuel One din Cateasca, județul…

- Din cauza majorarii prețurilor la combustibili, au aparut și escrocii care vand apa cu miros de motorina și inca la un preț mai mult decat convenabil: 6 lei pe litru. Principala lor ținta constituie fermierii care au nevoie de carburanți pentru lucrarile agricole. De altfel, au ficut și primele victime…