Rusia si-a mutat mai la sud navele pe care le avea desfasurate in nordul Marii Negre, in urma incidentului cu crucisatorul ‘ Moskva ‘, nava amiral a Flotei sale din Marea Neagra, care a fost grav avariata miercuri seara, a declarat joi un inalt oficial de la Pentagon, citat de EFE, potrivit Agerpres.de Ucraina sustine ca un tir cu racheta lansat de fortele sale a distrus crucisatorul de rachete al Flotei ruse din Marea Neagra, in timp ce Rusia invoca un incendiu la bordul „Moskva” care a dus la detonarea unor munitii. Amintim ca azi Ministerul rus al Apararii a recunoscut ca nava amiral a Flotei…