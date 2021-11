Teama care macină omenirea dintotdeauna: Frica de ace și seringi! Cum se combate Potrivit studiilor și analizelor, teama și fobia de ac reprezinta provocari cu care sistemul medical mondial s-a confruntat dintotdeauna. Spre exemplu, un studiu realizat de americani in 2008 releva faptul ca “19% dintre adulți nu au facut vaccinul anti tuberculoza și 20% nu l-au facut pe cel anti-tetanos din cauza fricii de injecție”. “Frica de ace apare frecvent in populația din intreaga lume, cu o prevalența mai mare la copii, adolescenți și femei. Teama de ace este frecventa la pacienții care necesita ingrijire preventiva…”, concluzioneaza studiul citat. Odata cu pandemia și apariția vaccinurilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

