Te poți îngrășa după chirurgia obezității? Explicația medicului chirurg Mihai Ionescu Te poți ingrașa dupa chirurgia obezitații? Explicația medicului chirurg Mihai Ionescu Mulți oameni se intreaba, insa, daca, dupa ce scapa de kilogramele in plus, este posibil sa ia din nou in greutate. Mihai Ionescu, medic primar in chirurgie generala, cu competența in chirurgia obezitații, explica ce se intampla dupa o astfel de intervenție și daca sunt șanse sa se depuna la loc kilogramele pierdute. „Inainte de acest tip de intervenție chirurgicala, este important sa avem așteptam realiste cand vine vorba de cate kilograme vom pierde și cat timp vom menține noua silueta. Rezultatele pe termen… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

