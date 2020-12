Te plimbi ori stai în casă? Prognoza meteo pentru 7 zile CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Și astazi, la orele dimineții, dar și pe parcursul zilei, izolat, va fi ceața. © Sputnik / Мирослав РотарьVideo: Cum ajung pietonii din Chișinau sub roțile mașinilor Este previzibil și poleiul slab, iar pe drumuri, la inceput de zi și seara tarziu, se poate forma ghețuș. Cerul va fi noros, dar nu sunt așteptate precipitații esențiale. Meteorologii anunța maxime de 1..+4 grade Celsius in nord, +2..+5 grade in centru și +3..+6 grade in sud. Presiunea atmosferica va fi inalta. Vantul va sufla slab, din sud-vest. © Photo : SHSPrognoza… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

