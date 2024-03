Te-ai trezit în mijlocul nopții și nu te mai ia somnul? Află care sunt cauzele și ce poți face Potrivit specialistului, stresul și anxietatea, durerea și disconfortul, precum și factorii externi din mediu, cum ar fi zgomotul sau temperaturile extreme, sunt printre cele mai comune cauze ale trezirilor nocturne. De asemenea, apneea in somn și sindromul picioarelor neliniștite pot contribui la intreruperile somnului.Ce poți face cand te trezești in mijlocul nopțiiDr. Luo recomanda sa nu te ridici imediat din pat daca te trezești. Incearca sa te relaxezi și sa incerci sa adormi din nou. Poți folosi tehnici de relaxare progresiva, exerciții de respirație sau mașini cu zgomot alb pentru a-ți… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daca animalul tau de companie nu se simte bine, el iți va arata prin diferite semne ca are nevoie de ingrijire suplimentara. Spre exemplu, linsul constant a unei anumite zone de pe corp ar putea arata ca se confrunta cu durere, mancarime sau disconfort pe sau sub piele. De asemenea, ar putea fi un semn…

- Gasirea zarului din imagine poate parea dificila din cauza faptului ca imaginea este supraincarcata de elemente, care pot deruta cu ușurința privitorul. Dar, daca acorzi o atenție sporita imaginii și nu te descurajezi doar privind aglomerarea de elemente, vei putea gasi zarul, respectand in același…

- Medicul Vlad Ciurea este arhicunoscut pentru recomandarile sale in materie de sanatate și informațiile pe care le impartașește cu noi, publicul, legate de organimsul uman. Recent, specialistul a dezbatut un subiect extrem de controversat: apa cu lamaie bauta dimineața. Totuși, exista un aspect de care…

- O creatura mistica și fascinanta, dragonul este considerat in cultura chineza un simbol al puterii, ințelepciunii și norocului. In aceasta saptamana, influența sa se amplifica, oferind zodiilor oportunitați extraordinare de creștere și evoluție. Fie ca sunteți nascut sub semnul dragonului sau sub o…

- O creatura mistica și fascinanta, dragonul este considerat in cultura chineza un simbol al puterii, ințelepciunii și norocului. In aceasta saptamana, influența sa se amplifica, oferind zodiilor oportunitați extraordinare de creștere și evoluție. Fie ca sunteți nascut sub semnul dragonului sau sub o…

- O astfel de iluzie optica este cea creata de Mia Yilin (@mia_yilin), care obisnuieste sa posteze pe TikTok imagini interesante cu iluzii optice, carora le ofera si interpretari, scrie Click!Sanatate In cazul imaginii de fata, in functie de ceea ce vezi, poti afla daca daca ai o moralitate inalta sau…

- Mijlocul ultimei saptamani din acest an se anunța unul tensionat pentru anumiți nativi. In timp ce pentru o zodie ar putea insemna și finalul unei relații, altele se vor bucura de multa atenție și iubire din partea partenerului. Lorina, astrologul Click!, vine cu previziunile complete.

- Mare atenție la mesajele primite pe WhatsApp! Un barbat a dat click pe un link și s-a trezit cu un credit de 40.000 de lei Mai nou, hackerii se recomanda pe WhatsApp drept reprezentanti ai unor firme cunoscute si ofera locuri de munca part time. Cei care dau like si share unor postari sunt rasplatiti…