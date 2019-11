Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Expozitiilor si Congreselor din Sevilia (Fibes) gazduieste duminica 3 noiembrie incepand cu 21:00 ora locala gala MTV European Music Awards (EMA), cea de-a 26-a editie a premiilor pe care postul american de muzica le decerneaza in Europa, potrivit ziarul spaniol El Pais. Evenimentul…

- Shawn Mendes a spus ca se intalnește cu Camila Cabello „nu de așa mult timp”. Interpretul hit-ului ‘In My Blood’ a dezvaluit ca are o relație oficiala cu autoarea cantecului ‘She Loves Control’ de pe 4 iulie, Ziua Independenței, potrivit contactmusic.com. Intrebat de un fan cand a inceput sa formeze…

- Cantareata pop americana Taylor Swift ar putea dobori recordul detinut de Michael Jackson pentru cele mai multe premii obtinute de un artist la American Music Awards (AMA), gala care a anuntat joi lista nominalizatilor, in fruntea careia se afla cantaretul Post Malone, cu sapte propuneri, urmat de Billie…

- Interpretii Post Malone, Ariana Grande, Taylor Swift, Drake si Billie Eilish se numara intre nominalizatii la American Music Awards 2019, gala ce va avea loc pe 24 noiembrie, la Los Angeles.Nominalizarile au fost anuntate joi, gradual, in timpul emisiunii „Good Morning America” si online,…

- Cu nominalizari la sapte categorii, Ariana Grande ar putea deveni marea castigatoare a editiei din 2019 a MTV Europe Music Awards (EMA), decernate in cadrul galei din 3 noiembrie de la Sevilla, relateaza miercuri EFE. Potrivit listei publicate de celebrul post de muzica MTV, Ariana Grande…

- Castigatorii MTV Video Music Awards 2019 Artistii care s-au bucurat de cel mai mare succes in ultimul an au fost premiati aseara in pe scena MTV Video Music Awards 2019. Taylor Swift a castigat mai multe premii, iar Billie Eilish a fost desemnata cea mai buna tanara artista! Iata aici lista completa…

- Piese interpretate de artiști in voga, precum Lil Nas X și Camila Cabello, dar și clasici, precum The Rolling Stones, Ella Fitzgerald și Frank Sinatra, se numara printre preferatele soților Obama din vara acestui an, iar multe se regasesc și in playlist-ul Smart Radio, scrie Mediafax.Potrivit…

- Piesa 'Old Town Road' a rapperului Lil Nas X, care doborase recordul de longevitate in fruntea vanzarilor de discuri din SUA, a fost detronata de un single al vedetei pop Billie Eilish, a anuntat luni revista Billboard, citata de AFP, potrivit Agerpres. Cantecul 'Bad Guy' al tinerei cantarete americane,…