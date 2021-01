Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Arad prin Direcția Venituri anunța ca incepand de vineri, 8 ianuarie, se pot achita online taxele si impozitele locale aferente anului 2021. The post La Arad, taxele si impozitele locale pe 2021 se pot plati online appeared first on Renasterea banateana .

- Aducem la cunostita contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca incepand cu data de 11.01.2021 se pot achita impozitele si taxele cu debit. Plata acestora poate fi facuta la ghiseele Directiei Venituri, str. Alexandru Odobescu, nr. 17A, sau la Centrul de Relatii cu Publicul, str. Gheorghe Sincai,…

- Primaria Aiud a facut publice datele incepand cu care cetațenii municipiului pot plati taxele locale și impozitele aferente anului 2021. De cand se pot plati taxele și impozitele aferente anului 2021 in municipiul Aiud: – pentru plata impozitelor restante, a taxelor de timbru și a amenzilor, programul…

- Primaria Municipiului Sacele anunța ca incepand de luni, 11 ianuarie, se vor putea achita taxele si impozitele locale aferente anului 2021. Potrivit instituției, incepand cu data de 11.01.2021, Serviciul de Impozite și Taxe iși va relua programul de incasari de impozite și taxe. Impozitul pe cladiri,…

- An de an, la ghiseele directiilor de taxe si impozite se pot plati darile catre stat. Doar ca inca pare ca romanii vor sa faca acest lucru toti in acelasi timp, desi era timp pana pe 15 martie. Intre timp, lucrurile s-au simplificat. In mall-uri si supermarket-uri exista deja un dispozitiv unde ne putem…

- Au inceput plațile taxelor și impozitelor locale, anunța Primaria Bacau. Contribuabilii pot sa achite in numerar sau cu cardul, apeland la una din casieriile situate in strada Vasile Alecsandri nr. 63. Plata cu numerar se poate face și la oficiile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Taxele și impozitele locale, la nivelul intregului județ, trebuie sa ramana la nivelul actual. Cel mult, acestea pot fi ajustate in funcție de indicele inflației, prevazut in legislația fiscala. Aceasta este concluzia pe care au subliniat-o, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, reprezentanții Organizației…

- PROPUNERE… Consilierii locali vor stabili nivelul impozitelor și taxelor locale in Vaslui pentru anul 2021. Daca propunerea executivului va fi aprobata, acestea vor crește puțin, mai exact cu 3,8%, cat a fost rata inflației. Cei care vor scoate cei mai mulți bani din buzunar vor fi proprietarii de cladiri…