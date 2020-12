Taxele și impozitele din Craiova, în 2021. Ce modificări vor apărea Taxele și impozitele din Craiova, pentru anul 2021, vor suferi unele modificari fața de anul curent. Majoritatea vor inregistra o ușoara creștere, pentru ca vor fi indexate cu o rata a inflației de 3,8%. O rata mai mica decat anul trecut, dar suficient incat sa se simta la buzunar. Sunt și taxe care nu se vor modifica in 2021 raportat la anul 2020, iar unele chiar vor scadea. Consiliul Local (CL) al municipiului Craiova se va intruni joi, in ultima zi din 2020, intr-o ședința ordinara desfașurata on-line, pentru a aproba, printre altele, și impozitele și taxele locale din Craiova pentru anul 2021.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

