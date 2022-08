Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de la 1 octombrie, intreprinderile vor putea sa incaseze cu 2,4 mai multi eurocenti pe kilowatt-ora de gaz, a anuntat luni organizatia gestionarilor retelei, Trading Hub Europe (THE). Cu tot cu TVA, 2,4 eurocenti pe KWh reprezinta 600 de euro in plus la factura anuala a unei familii cu doi…

- Caldura in instituțiile publice din Germania va fi redusa in iarna care urmeaza la maximum 19 grade, a anunțat vineri ministrul economiei, scrie G4Media. Robert Habeck, care este și ministru al protecției climei, a prezentat deja in iulie masuri de economisire a energiei. „In plus (fața de aceste masuri),…

- Taxa urmareste sa imparta costurile suplimentare pentru inlocuirea gazului din Rusia intre toti utilizatorii si sa previna insolventa in randul comerciantilor de gaze. Consumatorii casnici si industriali cu contracte pe termen lung vor fi afectati de taxa, care va fi valabila pana la sfarsitul lunii…

- Cabinetul de Miniștri al Germaniei nu vede motive tehnice pentru reducerea aprovizionarii cu gaze din Rusia. Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Cabinetului german de Miniștri, Kristina Hoffman, transmite TASS. Berlinul a acuzat Rusia de nerespectarea contractelor de furnizare. "Guvernul…

- Vicecancelarul Germaniei, ministrul Afacerilor Economice și Protecției Climei, Robert Habek, s-a opus ferm punerii in funcțiune a gazoductului Nord Stream 2, afirmind ca aceasta ar insemna „ridicarea drapelului alb in Germania și Europa”. Intr-un interviu acordat televiziunii ZDF joi seara, Habek a…

- Consumatorii germani s-ar putea confrunta cu o triplare a prețurilor la gaze in urmatoarele luni, dupa ce Rusia a redus livrarile catre Europa, a declarat un inalt oficial din domeniul energiei, citat de The Guardian. Rusia a redus cu 40% fluxul de gaz prin conducta Nord Stream 1, invocand motive tehnice…

- Moscova a redus fluxul de gaz prin conducta Nord Stream 1 cu 40% saptamana trecuta, invocand motive tehnice – pe care Berlinul le respinge ca fiind un pretext – ceea ce a determinat o crestere de patru pana la sase ori a preturilor pietei, a declarat seful agentiei federale de distributie a Germaniei,…

- Economie la incalzire, dușuri mai puține? Germania s-ar putea aștepta la așa ceva in toamna și iarna care vin. Nu doar din cauza razboiului Rusiei. Macar o parte din criza energetica are cauze interne, crede Jens Thurau.Ministrul Economiei, Robert Habeck, a anunțat activarea nivelului doi…