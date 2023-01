Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in casa lui Tavi Clonda! Mama artistului iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Ce mesaj emoționant a postat soțul Gabrielei Cristea pentru femeia care i-a dat viața cu aceasta ocazie. Ce imagini a postat cantarețul.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…

- O femeie din Tiraspol a ajuns cu arsuri grave la spital dupa ce a incercat sa-și usuce parul deasupra aragazului. Soțul a incercata sa o ajute și a reușit sa stinga hainele care luase foc, dar femeia a suferit arsuri pe mai bine de jumatate din suprafața corpului.

- Dakota Johnson, actrița in varsta de 33 de ani, pare sa fi optat pentru o schimbare drastica de look pentru noul film. Mai exact, aceasta ar fi renunțat nu doar la parul lung, ci și la culoarea care a consacrat-o. Daca de-a lungul anilor Dakota Johnson a ales sa-și poarte parul lung și cel mult […]…

- In weekend, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost nași de botez. Soțul prezentatoarei de la Antena Stars a fost criticat pentru ținuta aleasa la biserica. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Cristea a postat mai multe fotografii de la botezul finului lor. Vedeta și soțul ei, Tavi Clonda,…

- Iulia Albu este cunoscuta pentru stilul sau excentric și atipic, insa ceea ce a ramas la fel in ceea ce o privește, de-a lungul anilor de cand este celebra, este culoarea parului. Nu mulți sunt cei care au sesizat ca vedeta nu a apelat niciodata la vopsea. Așadar, Iulia Albu a vorbit despre acest lucru…

- Cantareței Adda ii plac foarte mult schimbarile. Chiar daca ultima transformare de look a fost facuta de artista in urma cu aproximativ doua saptamani, vedeta a decis sa iși surprinda, din nou, atat fanii, cat și soțul. Daca data trecuta a optat pentru o nuanța deschisa a parului, de tip balayage, de…