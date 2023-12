”In cadrul actiunilor de control desfasurate in cadrul structurii special create, in mod traditional in fiecare an de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) – “Comandament de iarna 2023”, in zona Valea Prahovei, in data de 14.12.2023, a fost verificat operatorul economic SC Maniatis Tasos SRL, care administreaza Taverna Poseidon din Campina, judetul Prahova”, anunta, vineri, ANPC. Institutia a precizat ca, in urma neregulilor constatate, in timpul controlului, au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 4 amenzi contraventionale in valoare totala de 30.000 lei 2 avertismente…