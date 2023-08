Stiri pe aceeasi tema

- „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera accea, exact in momentul impactului, a pornit. Am exact momentul cand l-a lovit, fara imagini, doar sunet. Nu puteti sa va dati seama cat am putut sa stau sa o ascult. Exact a pornit camera cand…

- 'Sunetul morții!' - Tatal lui Sebi, tanarul mort la 2 Mai, a gasit o camera GoPro in borseta fiului sau, care a surprins accidentulTatal lui Sebi Olariu, tanarul care a murit in tragedia de la 2 Mai, a gasit o camera GoPro in borseta fiului sau, pe care i-au inapoiat-o politistii, si a descoperit…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Mai mult, femeia a aparut și la arest ul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el.

- A aparut o noua inregistrare revoltatoare cu tanarul drogat care a omorat doi studenți in stațiunea 2 Mai. In imaginile difuzate de Antena 3, Vlad Pascu apare... The post Video | „Oxicodona e viața noastra”. O noua inregistrare cu șoferul drogat care a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai appeared first…

- Doi tineri, un baiat și o fata, și-au pierdut viața in urma accidentului de zilele trecute, petrecut in 2 Mai, cand Vlad Pascu, un tanar in varsta de 19 ani, drogat, a intrat cu mașina intr-un grup de 8 persoane. Valentin Olariu, tatal lui Sebi Olariu, victima in varsta de 21 de ani, a facut declarații…

- Imagini noi cu momentul in care șoferul drogat a fost testat pentru alcool. El a fost dus la poliție pentru ca s-au gasit droguri in mașina. A stat 2 ore la secție, dupa care a plecat fara sa i se faca un drugtest, pentru ca agenții nu au considerat ca este cazul sa faca acest lucru.

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…