Tatăl Robertei, fata ucisă de șoferul drogat, vorbește de mușamalizarea cazului: Au relații și cunoștințe până la cele mai înalte nivele Tatal Robertei, fata ucisa de șoferul drogat, vorbește de mușamalizarea cazului: Au relații și cunoștințe pana la cele mai inalte nivele Tatal Robertei, fata ucisa in accidentul de la 2 Mai, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre șoferul drogat care i-a curmat viața fiicei sale. Un șofer de 19 ani, drogat, a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, in localitatea 2 Mai de pe litoral. Roberta și Andrei și-au pierdut viața in urma cumplitului accident. Ce a declarat tatal Robertei Ce a declarat tatal Robertei Tatal Robertei a vorbit, luni, la Antena 3 CNN, despre șoferul vinovat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

