Stiri pe aceeasi tema

- O scena de violența greu de imaginat a fost surpinsa intr-un parc din Targu Jiu. O minora a fost batuta și umilita de patru fete. Polițiștii i-au identificat pe agresori, iar parinții lor sunt buni de plata. Una dintre fete a fost surprinsa și in vara in ipostaze similare.

