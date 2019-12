Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi trista pentru toți cei care l-au cunoscut pe Vasile Burtea. Tanarul de numai 18 ani gasit mort in lacul Marghiloman din Buzau va fi condus astazi pe ultimul drum de catre cei care l-au iubit.

- Dupa trei ani in care nu s-au intalnit niciodata, tatal tanarului gasit fara suflare in lacul Marghiloman si-a vazut fiul in sicriu. Vasile Burtea va fi inmormantat, miercuri, intr-o extindere a cimitirului Sf. Gheorghe, de la iesirea din Buzau spre Braila.

- Vasile Burtea, tanarul de numai 18 ani din Buzau care a fost gasit duminica mort in lacul Marghiloman știa exact ce voia sa faca. Rapus de probleme, acesta a luat decizia de a-și pune capat zilelor, nu inainte de a-i lasa unuia dintre cei mai buni prieteni ai sai un mesaj de adio.

- Moartea lui Vasile Burtea, tanarul de numai 18 ani din Buzau a lasat pe toata lumea in stare de șoc. Prietenii acestuia au ramas fara grai cand au auzit de tragica veste, iar unul dintre oamenii cei mai apropiați ai lui Vasile Burtea a facut declarații exclusive pentru spynews.ro.

- Cativa zeci de oameni care l-au cunoscut pe Vasile Burtea, tanarul de 18 ani gasit mort in lacul din parcul Marghiloman din Buzau, si-au dat intalnire in dupa-amiaza zilei de luni, 16 decembrie, la podul de pe care se presupune ca s-a aruncat spre moarte prietenul lor.

- Ies la iveala detalii șocante despre tanarul de numai 18 ani gasit mort in lacul din parcul Marghiloman, din Buzau. Vasile Burtea avea o poveste de viața extrem de trista, fapt pentru care prietenii tanarului se gandesc la faptul ca acesta s-a sinucis.

- Astazi, corpul unui tanar de numai 18 ani a fost scos din lacul Marghiloman din parcul cu același nume, Buzau. Adolescentul care a murit la o varsta atat de frageda se numea Vasile Burtea și a avut o poveste de viața care te face instant sa lacrimezi.