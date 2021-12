Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul comediant Nick Cannon trece prin momente extrem de grele. Fiul sau de doar cinci luni a incetat din viața din cauza unor probleme de sanatate. Bebelușul a murit din cauza unei tumori cerebrale.

- Vestea ca Ion Șmecherul a murit a picat ca un trasnet pentru toți cei care macar odata au urmarit videoclipurile cu el de pe internet. Tanarul de 34 de ani aducea zambetul pe buze tuturor de fiecare data prin felul lui de a fi și simplitatea de care dadea dovada. Care era de fapt numele real al acestuia.

- Un bebeluș și 5 tineri sunt printre pacienții COVID care au murit in ultimele 24 de ore, in ziua cu cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei, 331. Niciunul dintre cei 5 nu era vaccinat, iar doi dintre ei nu aveau nici alte boli.

- Peste 700.000 de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit bilantului raportat vineri de Universitatea Johns Hopkins, echivalentul populatiei capitalei Washington.

- Tragedie fara margini pentru o familie din Dej! Un baiat de numai 18 ani a murit dupa ce a cazut cu parapanta și a atins firele unei linii electrice de inalta tensiune. Cumplitul accident a avut loc in județul Cluj, in apropiere de Popeni.

- ,,Am avut o situatie medicala care s-a rezolvat. Acum sunt bine mersi, acasa. (...) Se pare ca, din cauza acestei inerții și din cauza acestor știri false in care ne inecam in fiecare zi cand intram pe internet sau chiar și pe TV, oamenii sunt puși in situația de a alege adevarul in fiecare zi. Trebuie…

- O femeie in varsta de 47 de ani a fost batuta de catre insotitorul sau, in timp ce faceau formalitațile de cazare la o pensiune din Sinaia. Femeia a murit dupa ce a cazut și s-a lovit la cap, iar martorii au declarat pentru Observator News ca barbatul „i-a dat vreo cateva palme” dupa o cearta, iar femeia…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din Pojorata, a murit la mai bine de o saptamana din momentul in care a fost internat in spital. In seara zilei de 2 septembrie, barbatul a venit acasa dupa ce consumase bauturi alcoolice. A urcat scarile de beton cu intenția sa intre in casa, numai ca s-a ...