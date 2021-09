Tată şi fiu, în puşcărie pentru uciderea unui tânăr de 24 de ani Judecatorii de la Tribuanlul Dolj au condamnat doi barbati din comuna Cetate, tata si fiu, pentru uciderea cu brutalitate a unui tanar de 24 de ani. Primul a primit o pedeapsa de 15 ani si 4 luni de inchisoare, iar al doilea a fost condamnat la 11 ani si 4 luni de puscarie. Anchetatorii au retinut ca, in septembrie 2019, cei doi au lovit victima in cap cu pumnii si picioarele. Tanarul de 24 de ani a murit in scurt timp in urma loviturilor primite. Incidentul a avut loc pe terasa unui bar din comuna Cetate. Potrivit anchetaorilor, tanarul de 24 de ani a fost ucis pe terasa unui bar din comuna doljeana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

