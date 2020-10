Stiri pe aceeasi tema

- O ultima balena-pilot a fost salvata duminica dintr-un golf din Tasmania, in sudul Australiei, unde sute de cetacee au esuat la inceputul saptamanii, ridicand numarul total al acestor mamifere salvate la 110, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Se estimeaza la 470 numarul balenelor esuate pe…

- Echipele implicate in salvarea balenelor-pilot esuate intr-un golf izolat de pe coasta vestica a Tasmaniei au confirmat ca au salvat in total 108 cetacee, informeaza sambata DPA, potrivit Agerpres. Salvatorii cred ca in prezent nu mai exista balene vii in Macquarie Harbour, zona in care circa 470…

- Salvatorii au anuntat miercuri moartea a 380 de balene-pilot esuate intr-un golf izolat din Tasmania, in pofida eforturilor intense de salvare, informeaza AFP. In total, circa 470 de balene-pilot esuasera la Macquarie Harbour, un vast golf de pe coasta vestica, salbatica si slab populata, a insulei…

- Sute de balene-pilot esuate intr-un golf izolat din Tasmania au murit, insa salvatorii continua sa faca tot posibilul miercuri pentru salvarea altor cateva zeci aflate inca in viata, informeaza AFP. In plus, alte circa 200 de balene au fost descoperite miercuri, esuate putin mai departe de Macquarie…

- Sute de balene-pilot esuate intr-un golf izolat din Tasmania au murit, insa salvatorii continua sa faca tot posibilul miercuri pentru salvarea altor cateva zeci aflate inca in viata, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In plus, alte circa 200 de balene au fost descoperite miercuri, esuate putin…

- Imagini sfasietoare in golful Macquarie din vestul Tasmaniei. 270 de balene-pilot au esuat pe un banc de nisip, iar 90 dintre ele au murit.O echipa formata din biologi si experti marini a fost trimisa la fata locului pentru a analiza cum pot fi salvate.

- Aproximativ o treime dintre cele 270 de balene-pilot esuate pe coasta vestica a Tasmaniei, in sudul Australiei, au murit, potrivit echipelor de salvare care au precizat ca operatiunile pentru a veni in ajutorul acestor cetacee ar putea dura mai multe zile, relateaza marti EFE, potrivit Agerpres.Balenele…

- Circa 250 de balene au esuat intr-un golf de pe coasta vestica a insulei australiene Tasmania, a anuntat luni Departamentul pentru protejarea faunei salbatice din aceasta regiune, potrivit DPA. O echipa de salvare formata din biologi marini a fost trimisa la Macquarie Harbour pentru a ajuta la salvarea…