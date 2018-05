Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) vor intra in exploatarea TAROM, incepand cu luna iunie a acestui an. Plata pentru cele doua aeronave tip Boieng 737-800 va incepe peste 24 de luni, timp in care Compania TAROM va putea utiliza la capacitate maxima potentialul de transport de pasageri…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat joi ca doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) vor intra in exploatarea companiei incepand cu luna iunie a acestui an. Aeronavele nou intrate in flota in Anul Centenarului vor purta numele iconice ale personalitatilor care au contribuit,…

- Operatorul de stat Tarom iși marește flota cu doua aeronave Boeing 737-800 NG (Next Generation), incepand din luna iunie, a anunțat Guvernul. Astfel, cele două aeronave - "Mihai Viteazul" şi "Alexandru Ioan Cuza", se vor alătura celor 23 de aeronave pe care Tarom o exploatează în…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca doua aeronave ”moderne noi” vor intra in flota Tarom, ea afirmand ca, in an centenar, isi doreste ”ca si Tarom sa prinda aripi”, potrivit companiei aeriene fiind vorba despre doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation).

- Tarom cumpara doua aeronave noi. “Vom incepe vara cu doua aeronave nou intrate in flota, unice pe piata de profil din Romania”, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa. Astfel, doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) vor intra in exploatarea TAROM, incepand cu luna iunie a acestui…

- "Romaero poate asigura cea mai buna stare tehnica pentru aeronavele Tarom, cu costuri printre cele mai mici din piata si cu cel mai inalt grad de transparenta pe modul de cheltuire a bugetului de mentenanta. Avem incredere ca negocierile demarate de noi in toamna anului trecut vor continua si ca…

- Compania aeriana Wizz Air va deschide, in aceasta vara, primul zbor direct din Romania spre Georgia, noul serviciu de la Bucuresti spre Kutaisi (Georgia) urmand sa inceapa din 3 iulie 2018, cu o frecventa de trei zboruri pe saptamana, in zilele de marti, joi si sambata, a anuntat operatorul aerian.…

- Compania aeriana Wizz Air lanseaza doua rute noi din Bucuresti si Cluj - Napoca spre Atena (Grecia), zborurile spre Atena urmand sa fie operate din Bucuresti in fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri, duminica, iar intre 15 iunie si 15 septembrie zilnic, in timp ce din Cluj - Napoca se va zbura in…