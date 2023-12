Stiri pe aceeasi tema

- Tarom a anunțat vineri ca au fost semnate scrisorile de Intenție, dupa primirea avizului Consiliului de Administrație și a AGA, pentru achiziționarea a doua noi aeronave Boeing 737 Max in leasing.

- Directorul general al TAROM, Bogdan Popescu, a demisionat, au confirmat, vineri, pentru AGERPRES, surse sindicale. Acestea au precizat ca demisia le-a fost confirmata de membrii Consiliului de Administratie al companiei. Sursele au adaugat ca Bogdan Popescu a fost plecat saptamana trecuta la Bruxelles,…

- In conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31 1990 privind societatile si art. 15, alin. 1 din Statutul CN APM S.A., presedintele Consiliului de Administratie al CN APM SA, Constanta, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administrata Porturilor Maritime S.A., Constanta, in sedinta…

- Societatea Complex Excelsior SA a fost infiintata in anul 1995, adresa sediului social este la Eforie, in judetul Constanta, iar activitatea principala este "Hoteluri si alte facilitati de cazare similareldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 5.307 din data de 27 noiembrie 2023, a fost…

- „Nu se ia nimeni de cei din CNAIR, pentru ca Grindeanu e prieten cu „Blondu’ de la Ilfov”, care e prieten cu Edi de la SRI, deci, cine sa-l deranjeze pe domnul de la CNAIR. Unii funcționari ai statului favorizeaza aceste companii. Intarzie sa despagubeasca iar firmele sa vina cu plangeri și sa-și ia…

- AGA Mamaia SA a decis revocarea din functie a lui Buzu Corneliu, a Mihaelei Andrei si a lui Carmen Ursu din calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor la data de 17.09.2023 Ulterior, Adunarea Generala a Actionarilor a procedat la numirea,…