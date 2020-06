Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Transport Aerian - TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc, conform unui comunicat de presa al companiei, potrivit Agerpres.

- Compania Nationala de Transport Aerian - TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc, conform unui comunicat de presa al companiei. "Aviatia si domeniul HoReCa, doua sectoare ale economiei afectate in urma restrictiilor…

- Compania Nationala de Transport Aerian - TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc, conform unui comunicat de presa al companiei."Aviatia si domeniul HoReCa, doua sectoare ale economiei afectate in urma restrictiilor…

- bull; Zborurile vor avea ca destinatie Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta bull; Romanii din vestul tarii vor putea ajunge pe litoral in mai putin de o orabull; Orarul zborurilor si tarifele vor fi comunicate in cel mai scurt timpAviatia si domeniul HoReCa, doua sectoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunta, in prognoza meteo valabila intre 25 mai și 22 iunie, ca saptamana viitoare vremea va fi racoroasa si va ploua in est, sud-est si zona centrala. The post Prognoza meteo pentru luna iunie, inclusiv in vestul țarii. Se anunța ploi și temperaturi scazute…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE. Potrivit autoritatilor locale, seismul s-a produs luni seara la ora locala 21:47,…

- Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a semnat noi contracte de finanțare pentru mai multe orașe din vestul țarii. Municipiul Reșița va primi peste 20 de milioane de lei pentru iluminatul public modern al orașului pe arterele principale și in parcuri, proiectul depus de municipalitate in urma cu…

- Un nou focar de infectie cu COVID-19 a aparut la Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa pentru persoane cu dizabilitati din Hunedoara. Un numar de 14 persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, iar alte peste 100 de teste sunt in lucru. Ministrul ... The post Focar de coronavirus intr-un centru…