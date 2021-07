Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 iulie 2021, a patra dupa Sfintele Rusalii, a vindecarii slugii sutasului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a rugat impreuna cu credinciosii din Parohia Coltirea, Protopopiatul Baia Mare, paroh Pr. Catalin Ciprian David, unde a tarnosit biserica parohiala,…

- Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului – „Ierarhul tinerilor”, implinește miercuri, 23 iunie, varsta de 60 de ani. Cu acest prilej, de la ora 08.30, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul,…

- Joi, 10 iunie 2021, praznicul imparatesc „Inaltarea Domnului”, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in mijlocul angajatilor Unitatii Militare 01354 din Baia Mare, unde a participat la mai multe activitati, impreuna cu soborul care l-a insotit. Apelul solemn…

- Cunoscut in Eparhia Maramuresului si Satmarului ca „Episcopul Tinerilor”, Preasfintitul Parinte Iustin acorda o mare atentie copiilor si elevilor, pe care stie sa-i adune in jurul bisericii, sa-i antreneze in activitati sui-generis, iar in duminici si sarbatori sa fie nelipsiti de la Sfintele Liturghii.…

- Marți, 01 iunie 2021, il cinstim pe Sfantul Iustin Martirul și Filosoful – ocrotitorul ceresc al Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului. Pentru a-și cinsti ocrotitorul ceresc, Preasfințitul Parinte Episcop Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși, la Paraclisul…

- Duminica, 30 mai 2021, duminica a V-a dupa Sfintele Pasti, a Samarinencei, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in mijlocul celor 200 de credinciosi din Parohia Cicarlau-Vii, Protopopiatul Baia Mare, pentru a oficia slujba de tarnosire a bisericii parohiale,…

- Duminica, 16 mai 2021 (a III-a dupa Sfintele Paști, a Mironosițelor) Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Manastirea „Sfinții Trei Ierarhi” Ieud, Protopopiatul Vișeu. Sambata, 15 mai, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar…

- Vineri, 7 mai 2021, Manastirea „Sfanta Ana” Rohia si-a sabatorit al doilea hram, Izvorul Tamaduirii, inchinat Maicii Domnului, ocrotitoarea acestui Sfant Munte pe care este asezata manastirea, staret Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul manastirilor si schiturilor din Episcopie. Cu aceasta ocazie, Preasfintitul…