Duminica, 10 martie 2024, a Infricoșatoarei Judecați si a lasatului sec de carne, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in biserica Parohiei „Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul”, Baia Mare, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, paroh Pr. Dr. Marius Covalcic. „Am revenit la biserica „Sfantul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul”, de pe strada Victor Babes din municipiul Baia Mare, care a inceput in 1990, cu sfintirea locului de catre Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Justinian. Lucrarile au evoluat greu, dar, in 1996, Parintele…