Tariq Ramadan, detenţie provizorie în Franţa. Cerere respinsă Curtea de Apel din Paris a confirmat miercuri respingerea unei a doua cereri de punere in libertate a islamologului elvetian Tariq Ramadan, aflat de sase luni in detentie provizorie pentru acuzatii de viol pe care el le contesta vehement, informeaza joi AFP. Tariq Ramadan, 55 de ani, este incarcerat dupa ce a fost pus sub acuzare la 2 februarie pentru presupusa violare a doua femei, ale caror acuzatii au zdruncinat popularitatea acestui personaj controversat al islamului in Europa. Dupa ce in mai a fost respinsa o prima cerere, apararea a depus aceasta noua cerere la 19 iulie, in urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

