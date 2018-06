Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei are o pondere de 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene, ceea ce claseaza tara noastra pe locul 16, la egalitate cu Grecia. Cifrele publicate, vineri, de Eurostat, biroul european de statistica, arata ca mai mult de jumatate din PIB-ul UE, de 15.300 miliarde de euro,…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a domnului Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei, și a domnului Stanislaw Karczewski, mareșalul Senatului Republicii Polone.La…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, un hectar fiind vandut, in medie, cu putin sub 2.000 de euro, incomparabil mai putin decat valoreaza hectarul in Olanda, putin peste 60.000 de euro. Olanda a avut in anul 2016 cel mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…