- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- Experții in politica din Statele Unite ale Americii susțin ca intenția lui Vladimir Putin este cat se poate de clara dupa apariția listei cu cele 500 de persoane sancționate de Rusia. Grupul Make America Great Again al lui Donald Trump, nu face parte din lista neagra, iar Trump ar fi astfel, susținut…

- "Din cate imi aduc aminte, bugetul din acest an al tribunalului special a crescut cu 24 de milioane de euro. Poate fi interpretat indiferent cum, dar in esenta pare a fi o mita din partea autoritatilor americane", a spus Medvedev in timpul discursului sau la Forumul juridic international din Sankt Petersburg,…

- Comentariile Mariei Zaharova, una dintre vocile proeminente ale propagandei ruse, urmeaza unei serii de avertismente din partea unor oficiali rusi de rang inalt, intre care insusi presedintele Vladimir Putin, potrivit carora sprijinul militar occidental pentru Ucraina sporeste riscul unui conflict nuclear…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat, sambata, ca Statele Unite ar trebui sa inceteze "sa incurajeze razboiul" din Ucraina si sa inceapa sa vorbeasca despre pace, relateaza AFP. "SUA trebuie sa inceteze sa incurajeze razboiul si sa inceapa sa vorbeasca despre pace. Uniunea Europeana…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Anthony Blinken, a anunțat ca urmeaza o mare contraofensiva a forțelor armate ucrainene, ce va incepe in saptamanile urmatoare, intr-un interviu acordat ediției franceze a Ouest-France . De asemenea, el a menționat ca poporul ucrainean este hotarat sa-și elibereze…

- Vladimir Putin a primit scrisorile de acreditare ale ambasadorilor straini la Kremlin, miercuri, 5 aprilie. In timpul ceremoniei, dictatorul rus a fost pus intr-o poziție incomoda. Putin a ținut un discurs in fața ambasadorilor, care, contrar așteptarilor sale, a fost intampinat cu raceala. Diplomații…

- Administratia de la Kiev a reafirmat, marti, exigenta ca Rusia sa retraga in totalitate trupele de pe intreg teritoriul suveran ucrainean, subliniind ca este o „iluzie” acceptarea pacii in orice conditii. „Rusia trebuie sa se retraga de pe fiecare metru patrat de teritoriu ucrainean. In acest razboi,…