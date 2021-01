Ţările de Jos: A doua noapte de revolte după impunerea noilor restricţii anti-COVID-19 Mai multe orase din Tarile de Jos au fost luni, pentru a doua noapte consecutiva, scena unor violente, dupa impunerea la sfarsitul saptamanii trecute a interdictiei de circulatie pe timp de noapte pentru a lupta impotriva pandemiei, noteaza AFP. Intre fortele speciale de politie, care au facut uz de tunuri cu apa, si grupuri de protestatari s-au produs altercatii in orasul-port Rotterdam, precum si in Geleen, mica localitate din sudul tarii in apropiere de Maastricht, au informat politia si mai multe media. ‘O confruntare era in curs intre fortele de ordine si tineri care aruncau cu artificii’,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe orase din Tarile de Jos au fost luni, pentru a doua noapte consecutiva, scena unor violente, dupa impunerea la sfarsitul saptamanii trecute a interdictiei de circulatie pe timp de noapte pentru a lupta impotriva pandemiei, noteaza AFP. Intre fortele speciale de politie, care au facut…

- Mai multe orase din Tarile de Jos au fost luni, pentru a doua noapte consecutiva, scena unor violente, dupa impunerea la sfarsitul saptamanii trecute a interdictiei de circulatie pe timp de noapte pentru a lupta impotriva pandemiei, noteaza AFP potrivit agerpres. Intre fortele speciale de politie,…

- Premierul olandez Mark Rutte a condamnat luni violentele din weekend, cand zeci de manifestanti au atacat politia si au provocat incendii in semn de protest fata de interdictia de circulatie pe timp de noapte, introdusa de guvern sambata pentru a incetini raspandirea COVID-19, transmite Reuters.…

- Olanda se confrunta din nou cu violențe ieșite din comun dupa ce zeci de oameni, revoltați de masurile menite sa limiteze raspandirea Covid-19, au incendiat un centru de testare și au aruncat pietre și focuri de artificii asupra poliției, in prima noapte in care s-au aplicat restricții de circulație…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, Inspectoratul de Poliție al Judetului Maramures sub autoritatea Instituției Prefectului Maramures, al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Maramures, al Poliției Locale, al Inspectoratului…

- In urma unei explozii de cazuri de coronavirus in Romania, autoritațile au decis o serie de noi restricții, care au intrat in vigoare la data 9 noiembrie . Unele dintre acestea ne erau cunoscute, cum ar fi purtarea obligatorie a maștii de protecție,...

- Prefectura Buzau a transmis lista noilor masuri anti-COVID impuse pentru populație, urmare a deciziilor luate la nivel central. Atenție! Masca de protecție a devenit obligatorie in toate spațiile deschise! „Hotararea Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotararea…

- "Cred ca o carantina parțiala se poate lua in calcul in Romania. Totuși, sa punem accent pe responsabilizarea cetațenilor, pentru ca oricat de mult statul ar incerca sa limiteze din drepturi și sa impuna restricții in ceea ce privește activitatea unor industrii, daca nu va exista responsabilitate…