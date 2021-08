Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, a inceput duminica un turneu diplomatic de patru zile in cinci tari care au un rol important in continuarea eforturilor de evacuare din Afganistan a celor care au nevoie de protectie, informeaza dpa. Prima oprire la va fi duminica in Turcia, tara…

- In ziua de 23 August 1989, aproximativ doua milioane de oameni au demonstrat in favoarea independenței fața de URSS, dandu-și mainile și formand un lanț uman de 600 km de la Vilnius la Tallinn. Citește și: 23 August 1939: S-a semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, actul prin care Romania a pierdut Basarabia…

- Leon Panetta, fost director al CIA și apoi, secretar al Apararii în timpul mandatul președintelui democrat Barack Obama, a declarat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Corriere della Sera ca Afganistanul ar putea deveni din nou un sanctuar sigur pentru teroriști. Reporter:…

- Ministrii afacerilor externe din tarile NATO vor participa vineri la o reuniune prin videoconferinta pentru a discuta despre situatia din Afganistan, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. Aceasta reuniune extraordinara, convocata…

- Statele G20 au convenit asupra taxarii multinaționalelor cu un impozit pe proft de minimum 15%, dar Franța, in special, cere mai mult. “Țarile ar trebui sa poata impozita 25% din profiturile marilor multinaționale, indiferent de locul in care caștiga”, a declarat ministrul francez de finanțe Bruno…

- „Nu este vorba doar despre partidele in sine, ci si de alte evenimente conexe” competitiei EURO 2020, a atras atentia responsabila pentru urgente a OMS-Europa, Catherine Smallwood, adaugand ca acelasi lucru este valabil pentru orice eveniment cu participare numeroasa, de exemplu concertele. Mesajul…

- Jumatate din populatia adulta a Uniunii Europene a fost vaccinata cu cel putin o doza a unor seruri anti-COVID-19, a anuntat joi Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, relateaza DPA. „In Europa, mai mult de 50% din populatia adulta a primit cel putin o doza de vaccin”, a declarat ea intr-o…

- Pakistanul a lansat luni o campanie care vizeaza vaccinarea a milioane de copii impotriva poliomielitei, au anuntat surse oficiale, potrivit dpa. Campania va dura cinci zile și vizeaza peste 30 de milioane de copii sub 5 ani din Pakistan. Circa 223.000 de cadre medicale se vor deplasa in 124 din cele…