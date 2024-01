Țările africane neeligibile pentru comerțul AGOA din SUA în 2024 Comerțul AGOA a insemnat pentru multe țari din Africa o mare oportunitate. Insa, ca țarile sa beneficieze de facilitațile acestei legi, acestea trebuie sa indeplineasca o serie de condiții. Bussines Insider Africa a realizat lista țarilor neeligibile pentru acest tip de comerț. Ce este legea AGOA? In anul 2000, a fost promulgata Legea privind creșterea și oportunitațile africane (AGOA). La acel moment, aceasta a fost in centrul politicii economice, fiind un angajament comercial al SUA cu Africa. Odata cu introducerea acestei legi, mai multe țari africane au fost scutite de taxele de import pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

