- Vineri, 11 februarie 2022, in cadrul ședinței comune a Guvernului Romaniei și a Republicii Moldova, a fost semnat Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale intre cele doua state. Acordul a fost incheiat pe o perioada…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) aduce la cunoștința furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului (servicii de acces la Internet) despre aprobarea de catre Consiliul de Administrație al ANRCETI a Hotararii…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunța consultarea publica a proiectului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal (SPU) și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice…

- Tarifele pentru terminarea apelurilor in retelele de telefonie fixa si mobila din Romania vor scadea, de la 1 ianuarie 2022, cu pana la 22%. Micșorarea de prețuri vine ca ca urmare a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii…

- “Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica planul sau de actiuni pentru anul 2022”, anunta ANCOM. In cursul anului 2022, ANCOM va revizui si actualiza o serie de acte normative si decizii, ca urmare a transpunerii in legislatia…